Тайваньский бренд достиг 12774 МТ/с с использованием Trident Z5 и процессора Intel

Новый мировой рекорд по частоте оперативной памяти DDR5 был установлен всего за две недели до этого. Участник сообщества под ником bl4ckdot смог достичь скорости 12774 MT/s, используя материнскую плату ROG Maximus Z890 Apex, процессор Intel Core Ultra 9 285K и модуль G.Skill Trident Z5 ёмкостью 24 ГБ. Это стало возможным благодаря агрессивному охлаждению жидким азотом и тонкой настройке параметров напряжения и таймингов.

Ранее аналогичный результат — 12772 МТ/с — демонстрировал известный энтузиаст Seby, но его достижение продержалось недолго. Новый показатель стал первым в истории, преодолевшим отметку в 12700 МТ/с, что говорит о стремительном развитии технологии DDR5 и потенциале современных чипов. Результаты были загружены на HWBot, где они официально зарегистрированы.

Для достижения таких высоких значений требуется не только мощное оборудование, но и глубокое понимание принципов работы памяти. Один из ключевых моментов — это использование специальных прошивок и утилит для изменения параметров через BIOS. Также важно наличие специализированных радиаторов и системы охлаждения, способной выдержать экстремальные условия экспериментов.

G.Skill продолжает лидировать в сфере выпуска сверхбыстрых комплектов памяти, включая решения с общей ёмкостью более 128 ГБ и поддержкой частот выше 8000 МТ/с. Такие модули находят применение не только среди энтузиастов, но и в профессиональных задачах, где важна скорость доступа к данным.



