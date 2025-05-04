Новинки 2026 года: Pro-версии появятся осенью, а базовые — лишь весной 2027

Компания Apple планирует изменить традиционный календарь релизов своих смартфонов. Вместо одновременного выхода всех моделей в сентябре, как это было ранее, теперь будет два отдельных этапа запуска. Премиальные версии iPhone 18 Pro и первый складной iPhone Fold появятся осенью 2026 года, тогда как более доступные модели — iPhone 18 и iPhone 18e — выйдут лишь весной 2027 года. Такой подход позволяет разделить внимание рынка и увеличить продолжительность продаж.

Изменение связано с тем, что количество моделей в линейке увеличивается до шести, что делает их массовый запуск менее эффективным. Более дорогие устройства будут производиться в Китае, где у компании уже есть развитая инфраструктура и опыт выпуска сложных комплектующих. Базовые версии, в свою очередь, могут быть перенаправлены на производство в Индии, чтобы снизить зависимость от китайских мощностей и обойти таможенные сборы, введённые администрацией Трампа.

Таким образом, Apple стремится оптимизировать стратегию запусков, акцентируя внимание на флагманах в осенний период, а весной предлагать пользователям более бюджетные варианты. Это также даёт возможность лучше распределить маркетинговые усилия и избежать внутренней конкуренции между своими же продуктами. Ожидается, что такая модель разделения станет долгосрочной стратегией компании при выводе новых поколений устройств.