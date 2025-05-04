Среди анонсированных игр значатся Hexe, Black Flag Remake и мобильная Jade

По данным инсайдера Tom Henderson из Insider Gaming, компания Ubisoft ведёт разработку девяти игр из серии Assassin’s Creed. Среди них — как продолжение знаменитой RPG-линейки, так и побочные проекты, ориентированные на мультиплеерные и мобильные платформы. Некоторые из них находятся на стадии активного тестирования, другие — ещё не анонсированы официально.

Одной из первых к релизу готовится Jade — мобильная игра, действие которой разворачивается в Древнем Китае. Она должна выйти раньше остальных, хотя информация о ней не обновлялась более двух лет. Ещё один проект — Invictus, спин-офф в стиле Fall Guys, который должен появиться в 2025 году. Если игра оправдает ожидания по продажам, её поддержка может длиться до пяти лет.

В ближайшее время также стоит ждать ремейка четвёртой части с кодовым названием Obsidian, основанного на оригинальном Assassin’s Creed IV: Black Flag. Его запуск намечен примерно на конец 2025 или начало 2026 года. Не менее интересна и Assassin’s Creed Hexe, которую возглавляет опытный разработчик Клинт Хоукинг. Это масштабный проект, рассчитанный на два года после окончания поддержки Shadows. Ожидается, что он будет похож на Mirage по структуре, но с уникальным подходом к игровому процессу.

Ещё одна крупная RPG — Scarlet — уже находится в производстве. По слухам, это может быть игра под названием Nebula, которая объединит три локации: империю ацтеков, Индию и Средиземноморье. Также упоминается Emerald — второй многопользовательский проект с долгосрочной поддержкой. Планы включают работу над несколькими перезапусками, в том числе Stardust (ещё один ремейк) и неизвестной «RPG 3», дата выхода которой пока не определена.