Новые данные подтверждают существование Celestial и указывают на скорое начало производства

Согласно утечке информации, Intel завершила проектирование графических процессоров на базе Xe3 для линейки Celestial. Это позволяет компании переходить к следующему этапу — pre-silicon validation, когда будущие чипы можно тестировать в облаке, без использования физических образцов. Такой подход даёт OEM-производителям и интеграторам возможность начать разработку совместимого оборудования заранее.

Ранее появлялись слухи о том, что компания может отказаться от выпуска дискретных видеокарт, но новые сведения опровергают эти предположения. На данный момент завершены ключевые элементы архитектуры: ядра Xe, матричные ускорители XMX и модули трассировки лучей. Сейчас инженеры занимаются точной настройкой энергоэффективности и производительности.

В рамках этого этапа партнеры получают доступ к облачной платформе Intel, которая имитирует поведение чипа и позволяет проверять прошивки и драйверы. Известно, что низкоуровневое ПО уже создано, что говорит о продвинутом состоянии проекта. После завершения верификации начнётся физическое производство (tapeout), которое станет первым шагом к массовым поставкам.

Кроме того, источники сообщают, что новинка может использовать память GDDR7, что укажет на переход к более высокому уровню пропускной способности. Также упоминается возможное применение улучшенной версии архитектуры Xe3P, которая разрабатывается внутри компании. Точные сроки запуска пока не объявлены, но если график будет соблюдён, то пользователи могут увидеть готовые решения в ближайшие месяцы.



