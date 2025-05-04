Новинка может стать альтернативой Android для рынков, где возможны ограничения на использование GMS

В Сети появилась информация о том, что Xiaomi ведёт работу над новой версией своей операционной системы — HyperOS 3. По данным источника, в разработке участвуют специалисты из Huawei и группа компаний BBK, которая управляет брендами OPPO, Vivo и OnePlus.

Цель проекта — создать систему, не зависящую от сервисов Google, как это уже сделано в HarmonyOS. Это может помочь бренду быть готовым к возможным санкционным мерам со стороны США, которые могут ограничить доступ к Play Store и другим приложениям.

Хотя сейчас Xiaomi официально имеет лицензию на использование Android, неизвестно, сохранится ли это положение в условиях изменений в политике. В таком случае, новая версия HyperOS станет страховкой, позволяющей компании продолжать выпускать устройства даже при полном отключении от экосистемы Google. Однако глобальный успех такой стратегии будет зависеть от наличия полноценного магазина приложений, что остаётся сложной задачей вне традиционных решений.

Пока эти данные остаются на уровне слухов, но они указывают на то, что компания готовится к различным сценариям развития событий. Работа с Huawei и BBK Group демонстрирует стремление к совместному выходу из ситуации, аналогично тому, как Huawei перешла на HarmonyOS после потери доступа к сервисам Google. Ожидается, что если такие изменения всё же произойдут, то основными пользователями HyperOS 3 останутся жители Китая, за исключением тех случаев, когда Xiaomi сможет предложить пользователям надёжную замену стандартным сервисам.