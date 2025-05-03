Новинка доступна в США в разных размерах от 43 до 85 дюймов.

Компания Samsung начала продажи нового телевизора Q7F из линейки QLED. Это модель начального уровня, которая ниже по цене и менее функциональна, чем Q8F. Устройство доступно в шести диагоналях: 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. В основе экрана — разрешение 3840x2160 точек, частота обновления 60 Гц и охват цветового пространства DCI-P3 на 100%. Также реализована поддержка HDR10+ и HLG для улучшенного качества изображения.

Телевизор получил фирменную технологию Vision AI, которая повышает детализацию и улучшает контрастность. Другие особенности включают Motion Xcelerator для более плавного воспроизведения движений, режим Filmmaker Mode, который сохраняет оригинальные настройки кадрирования и цветопередачи, а также инструменты улучшенной шкалы яркости. Для геймеров предусмотрены функции Game Motion Plus, Auto Game Mode (ALLM), Super Ultra Wide Game View и Hue Sync, создающий эффект окружающего освещения.

Смарт-функционал основан на операционной системе Tizen. Поддержка голосовых помощников Bixby и Amazon Alexa встроена, а передача данных с iPhone возможна через Apple AirPlay. За безопасность персональных данных отвечает Samsung Knox. На задней панели расположены три HDMI-порта, USB, Ethernet и двухканальная звуковая система мощностью 20 Вт. Также добавлены Object Tracking Sound Lite и Active Voice Amplifier для улучшенного звучания диалогов.

В продаже модель уже доступна в США, например, на Amazon. Базовая версия с диагональю 43 дюйма стоит $397.99. Постепенно устройство может появиться и в других регионах, включая Европу, где его представят под разными названиями — QE, GQ или TQ в зависимости от страны.