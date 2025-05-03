Новинки получили двойное сапфировое стекло, солнечную подзарядку и Bluetooth-синхронизацию

Компания Casio добавила в линейку Oceanus четыре новых модели часов: OCW-S400A-5AJF, OCW-S40-5AJF, OCW-S7000E-2AJF и OCW-S40-2AJF. Они уже доступны на японском рынке и поступят в продажу в мае 2025 года. Все устройства выполнены в титановых корпусах, оснащены сдвоенным сапфировым стеклом, поддерживают солнечную зарядку и синхронизацию через Bluetooth.

Две из этих моделей — S40-5AJF и S40-2AJF — отличаются минималистичным дизайном. Это трёхстрелочные часы без лишних функций, с тонким корпусом размером чуть меньше 39 мм и весом всего 44 г. Модель S40-2AJF выполнена в холодном синем оттенке, тогда как S40-5AJF имеет бежевый циферблат. Эти часы позиционируются как повседневный аксессуар с акцентом на стиль и удобство.

Остальные две — OCW-S7000E-2AJF и OCW-S400A-5AJF — более массивные, с хронографами и размером около 42.5 мм. Первая модель — S7000E — ориентирована на спортивный стиль: у неё активный синий циферблат, шкала тахиметра и выразительные субдисплеи. Вторая — S400A — выполнена в классическом формате с золотистым циферблатом и бежевым оформлением, что соответствует деловому направлению серии Oceanus.

Все часы обладают одинаковым набором технических возможностей: они работают на солнечных элементах, поддерживают синхронизацию времени через радиосигнал, имеют защиту от воды до 100 метров и подключаются к смартфонам через Bluetooth для точной настройки времени и управления расписанием.