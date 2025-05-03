Новый срок запуска игры связан с заботой о командах разработчиков и сложной производственной средой

В сети появилась информация от аналитика Джейсона Шрайера, которая объясняет причины переноса выхода Grand Theft Auto VI с осени 2025 на май 2026. По его данным, внутри студии Rockstar уже давно не рассматривали вариант раннего релиза как реальный. Сотрудники компании сталкивались с большими объёмами работы, ограниченными сроками и высоким уровнем нагрузки, что делало прежний график нереалистичным.

Одной из ключевых причин стало изменение подхода руководства к организации рабочего процесса. Впервые за свою историю компания сделала упор на снижение уровня выгорания сотрудников, отказавшись от практики многомесячного crunch, которая была характерна для финальных этапов таких проектов, как Red Dead Redemption 2. Это решение вызвало одобрение среди тех, кто следит за условиями труда в индустрии, и удивление у других — учитывая репутацию Take-Two как издателя, склонного к жёсткому графику.

Также обсуждается, что публикация задержки могла быть частью стратегии по управлению реакцией инвесторов. Перенос даты позволяет лучше спланировать финансовые показатели и стабилизировать рынок ценных бумаг вокруг крупного релиза. При этом пользователи продолжают шутить насчёт того, почему дата не была смещена на 26 июня 2026 года, чтобы соответствовать формату 6/26/26.

Хотя официальной причиной называется забота о здоровье коллектива, эксперты отмечают, что масштабность проекта сама по себе требует времени. Игра находится в разработке почти десять лет, и дополнительные месяцы могут помочь команде создать более зрелый продукт. Однако окончательно убедиться в этом можно будет только после выхода игры.

Большинство игроков поддерживают такое решение, особенно те, кто помнит предыдущие этапы создания игр Rockstar, полные постоянных правок и давления. Перенос GTA 6 может стать началом нового подхода к работе над масштабными проектами — когда качество и стабильность команды важнее скорости релиза.