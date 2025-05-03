Слова создателя Dragon Quest о новом проекте были замяты, но информация уже получила хождение

Во время мероприятия в рамках Napoli Comicon, писатель и создатель серии Dragon Quest Юдзи Хории, принимавший участие в обсуждении игровой индустрии, неожиданно упомянул о разработке нового проекта, связанного с Chrono Trigger. По словам очевидцев, он подтвердил, что над игрой работает команда Square Enix, однако после вопроса модератора понял, что проговорился, и был шокирован. Его реакция, включая жесты и слова, заставила многих поверить в реальность этой новости.

Позже представители Square Enix через официальные каналы сообщили, что празднование 30-летия оригинальной игры в марте 2025 года будет сопровождаться «различными проектами». Теперь стало ясно, что одним из таких проектов, вероятно, является именно полноценный ремейк легендарной RPG, который долгие годы ожидался фанатами.

Хотя точных деталей о том, каким будет этот ремейк, пока нет, сам факт упоминания от одного из ключевых людей, причастных к оригиналу, добавляет вес слухам. Ранее Square Enix неоднократно обновляла классические проекты, такие как Final Fantasy VII Remake, поэтому переход к пересмотру других культовых франшиз выглядит логичным шагом.