Новинки пополнят линейку TUF и PRIME, ориентируясь на пользователей с эстетическими предпочтениями

Компания ASUS анонсировала новые видеокарты серии RTX 5070 — модели PRIME RTX 5070 и TUF Gaming RTX 5070 Ti White Edition. Это первые графические адаптеры ASUS в полностью белом дизайне, которые призваны удовлетворить спрос среди пользователей, создающих сборки ПК в однотонной стилистике.

TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC Edition получила трёхвентиляторную систему охлаждения, белый кожух радиатора и заднюю панель с фирменным логотипом. Также на лицевой части присутствует светодиодная зона, которая добавляет световые акценты в оформление корпуса. В свою очередь, модель PRIME RTX 5070 также выполнена в белоснежном оформлении, но имеет более базовый подход к конструкции, что соответствует её назначению.

Ранее ASUS не предлагала белых версий для этой линейки, в отличие от других брендов, таких как MSI или Gigabyte, которые уже представили свои варианты. Теперь же, после запуска в Китае, новинки могут поступить в международную продажу, что особенно интересно для тех, кто строит игровые системы в светлых тонах без необходимости перекрашивать комплектующие.

Стоит отметить, что видеокарты работают на чипах NVIDIA GDDR7, поддерживают современные технологии и обладают заводским разгоном. Объём памяти и тактовые частоты соответствуют стандартам для этих решений. Хотя точные цены пока не объявлены, можно ожидать, что они будут близки к другим моделям ASUS в этом классе.