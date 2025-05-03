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ddr22
Blades of Fire предложит бесплатные копии в Лондоне игрокам, отмечающим 11-летний юбилей свадьбы
505 Games раздаст коды на игру в Лондоне как часть маркетинговой кампании

Издатель 505 Games объявил необычную акцию в рамках продвижения новой экшен-игры Blades of Fire. Свободные цифровые копии проекта будут доступны посетителям выставки London Comic-Con, но только для тех, кто празднует свой стальной брак — то есть заключённый 22 мая 2014 года. Чтобы получить ключ, необходимо предъявить подтверждение бракосочетания (оригинал или фото) и дату свадьбы. Раздача состоится 23 мая.

Сама игра выйдет 22 мая 2025 года на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Её стоимость составит $59.99, а владельцам подписок PlayStation Plus доступна скидка 10%. Также аналогичное предложение распространяется на пользователей ПК и Xbox, даже без подписки. Для тех, у кого нет подходящего железа, предусмотрен запуск через облачный сервис NVIDIA GeForce NOW.

Действие Blades of Fire разворачивается в фэнтезийном мире, где королева Нерея превратила всё стальное оружие в камень. Главный герой, Аран де Либра, получает магический молот, который остаётся рабочим. Его путь лежит сквозь множество врагов, каждый из которых имеет свои слабые места. Всего представлено более 50 типов противников, что делает систему боя глубокой и стратегически насыщенной.

Особое внимание уделено механике создания оружия. В игре семь семейств оружия и тридцать так называемых Forge Scrolls, которые влияют на характеристики. Каждый материал при изготовлении даёт уникальные эффекты, что открывает простор для экспериментов. Выбор правильного инструмента становится решающим фактором в зависимости от типа брони врага. Также можно атаковать определённые части тела, чтобы максимизировать эффективность.

Разработчики из MercurySteam подчеркнули, что сюжет является важной частью игры, но его раскрытие зависит от самого пользователя. Например, игрок может общаться со спутником Арона — учёным Адсо де Зелком, чьи комментарии добавляют контекста миру и его истории. Это позволяет каждому игроку самому решать, насколько глубоко он хочет погрузиться в нарратив.

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#blades of fire
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