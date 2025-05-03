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ddr22
HYTE и ATLUS представили совместную линейку периферийных устройств с дизайном Metaphor: ReFantazio
Коллаборация включает тематический корпус Y70, кейкапы, коврики для мыши и другие аксессуары

Компания HYTE объявила о новом сотрудничестве с ATLUS, посвящённом популярной ролевой игре Metaphor: ReFantazio. В рамках коллекции представлены тематические компьютерные аксессуары, включая корпус Y70, набор кейкапов, коврики и даже подвеску со светодиодной подсветкой. Все элементы выполнены в фирменном стиле проекта, что делает их интересными для фанатов игры.

Особое внимание уделено оформлению корпуса Y70, который получил стеклянные панели с изображениями из Metaphor: ReFantazio. На металлических частях интегрированы элементы оформления, повторяющие дизайн игровых локаций. Также добавлены специальные таблички с символикой игры и глубокий цвет махагонового оттенка, выбранный специально для этой коллаборации. Корпус доступен для предзаказа через официальный сайт HYTE и ряд ритейлеров по цене $299.99 с выходом в третьем квартале 2025 года.

В составе дополнительных товаров — набор кейкапов на 152 клавиши, подходящих для раскладок ANSI, ISO и JIS. Они также украшены оригинальным принтом, шрифтами и цветовой гаммой из игры. Стоимость комплекта — $109.99. Дополнительно выпускаются три коврика размером 900x400 мм, настенная прокрутка 60x45 см и светящиеся брелоки, которые реагируют на подсветку клавиатуры.

При разработке продукции компания активно взаимодействовала с командой разработчиков Metaphor: ReFantazio, чтобы обеспечить максимальное соответствие игровому стилю. Это позволило создать серию аксессуаров, которые не только служат функциональным элементом рабочего места, но и подчёркивают атмосферу мира игры.


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