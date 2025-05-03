Новинки получили OC-модификации, но сохранили стандартные печатные платы без изменений в дизайне

Компания ASUS пополнила свою линейку видеокарт двумя новыми моделями — TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC Edition и PRIME GeForce RTX 5070 White OC Edition. Обе видеокарты выполнены в светлом оформлении и предлагаются с заводским разгоном. Однако, несмотря на обновление внешнего вида, инженерные решения внутри остались теми же, что и у базовых версий: используются стандартные по дизайну печатные платы.

TUF Gaming славится своей стилистикой, напоминающей военную технику — серый цвет, минимальное количество RGB-подсветки и строгие формы. Новая белая версия отходит от привычного оформления, сохраняя при этом прочность и надёжность, а также элементы дизайна, характерные для этой серии. Модель оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и теми же компонентами, что и обычная RTX 5070 Ti.

В свою очередь, PRIME предлагает более доступный вариант с 12 ГБ видеопамяти и аналогичным подходом к охлаждению и сборке. Эта модель ориентирована на пользователей, которые ищут баланс между стоимостью и производительностью, но хотят получить стильный внешний вид. Ожидается, что цена будет близка к рекомендованной NVIDIA отметке — $549 за обычную RTX 5070, хотя точная стоимость пока не объявлена.

На данный момент информация о дате выхода и цене отсутствует на официальном сайте ASUS. В то же время другие производители, такие как PowerColor, уже предлагают устройства с белыми текстурированными PCB, что делает их особенно популярными среди энтузиастов. У ASUS же такой подход пока не применяется, поэтому фанаты ждут, что компания сможет удивить в будущем.



