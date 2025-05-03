В ответ на обвинения компания призвала сосредоточиться на инновациях, а не выдумках

Компания NVIDIA официально прокомментировала публикацию от стартапа Anthropic, который ранее заявил о якобы существующих методах контрабанды мощных компьютерных компонентов в Китай. В своём отчёте, под названием *Securing America's Compute Advantage*, представители североамериканского ИИ-стартапа упомянули случаи, когда процессоры якобы перевозились вместе с живыми лобстерами. Также в тексте говорилось о массовых поставках тысяч видеочипов H100 в китайские регионы.

После выхода документа NVIDIA отреагировала в CNBC, назвав такие утверждения вымышленными. По мнению представителей компании, вместо распространения историй о фантастических методах доставки, США должны сосредоточиться на развитии технологий и конкуренции. Они также указали, что речь идёт о чувствительном оборудовании, которое сложно транспортировать без соблюдения технических требований и условий хранения.

Anthropic, со своей стороны, защитил свою позицию, заявив, что поддерживает строгие, но сбалансированные правила экспорта, которые обеспечивают лидерство Америки в области высокопроизводительных вычислений и развитие ИИ в рамках демократических ценностей. При этом стало известно, что сам стартап активно использует оборудование NVIDIA для своих проектов, что породило критику: некоторые пользователи в интернете отметили, что крупные американские ИИ-компании конкурируют за доступ к новым графическим процессорам, несмотря на свои патриотические заявления.



