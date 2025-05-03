Разработчики пообещали реализовать одиночную игру как можно скорее

После запуска в ранний доступ студия, стоящая за проектом Deadzone Rogue, отметила высокий интерес со стороны игроков — за первую неделю в игру сыграли более 30 тысяч человек. Основной обратной связью стало требование добавить возможность играть без подключения к интернету. В ответ команда разработчиков объявила, что сейчас это направление стало приоритетным и будет внедрено в ближайшем обновлении.

Изначально для игры было обязательным наличие онлайн-соединения, из-за чего некоторые пользователи выразили недовольство. Чтобы устранить путаницу, информация о необходимости постоянного подключения уже добавлена на странице Steam. При этом кооперативный режим остаётся исключительно онлайн-функцией, чтобы обеспечить синхронизацию действий между игроками.

В рамках первого этапа разработчики планируют внедрить полноценный одиночный режим, который позволит проходить кампанию без участия других геймеров. Также они надеются сохранить уникальность каждого забега: в игре представлено более 30 видов оружия, свыше 100 предметов и усиления, которые можно комбинировать. Это даёт игрокам возможность создавать новые стратегии каждый раз при перезапуске.

На данный момент доступны две главы (Зона 1 и Зона 2), каждая из которых включает основные задания и побочные миссии, например, Close Quarters, где предстоит отбивать атаки зомби в замкнутом пространстве. Также в планах команды — добавление третьего эпизода с новыми уровнями, противниками и локациями.



