Новые данные указывают на то, что AMD сосредоточится на профессиональном сегменте с архитектурой Zen 5

Исследователь InstLatX64 обнаружил в базе данных AMD информацию о возможной серии процессоров Ryzen Threadripper PRO Shimada Peak 9000WX. По данным утечки, эти чипы будут ориентированы исключительно на рабочие станции и не получат аналога в потребительском секторе. Несмотря на ожидания появления преемника текущего поколения Ryzen Threadripper 7000X (Storm Peak), в технической базе компании пока отсутствуют упоминания о таком продукте.

Судя по всему, AMD намерена представить новые процессоры на предстоящей презентации в рамках выставки Computex 2025. Все упоминавшиеся до этого идентификаторы содержали суффикс -5WX, что указывает на их принадлежность к категории рабочих станций. Вместе с этим, ни один из новых кодов не заканчивался на -0X — это подтверждает отсутствие домашних и профессиональных моделей вне профессионального направления.

Помимо Shimada Peak, были найдены следы других продуктов: APUs Ryzen 9000G Gorgon Point и серверных процессоров EPYC 4005 Grado. Однако в системе отсутствует информация о семействе Soundwave SoC, которое якобы разрабатывалось на основе архитектуры Arm. Это может говорить о том, что проект был закрыт или перенаправлен.

Такое развитие событий указывает на изменение стратегии AMD, которая всё больше фокусируется на корпоративном и профессиональном рынке, временно оставляя HEDT-сегмент без внимания. Возможно, выпуск потребительских версий произойдёт позже, когда компания завершит тестирование технологий на более доступных рынках. Тем временем, аналитики продолжают изучать открытые данные, чтобы понять, как новые решения повлияют на экосистему и баланс между Intel и AMD в сфере высокопроизводительных вычислений.