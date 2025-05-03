Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Китайские учёные создали сверхбыструю флеш-память, работающую на уровне пикосекунд
Новая технология от Fudan University обещает революцию в компьютерной архитектуре и ИИ-вычислениях

Группа исследователей из университета Фудань во главе с Чжоу Пэн и Лю Цзюньсеном разработала новую технологию флеш-памяти под названием PoX. Это устройство способно выполнять операции чтения и записи за 400 пикосекунд, что соответствует 2.5 миллиардам операций в секунду. Такая скорость делает её самой быстрой в мире полупроводниковой энергонезависимой памятью, превосходя предыдущий рекорд в два миллиона операций.

Учёные опирались на теоретическую модель квази-двумерного эффекта, которая позволила преодолеть традиционные ограничения ускорения электронов в канале памяти. В отличие от классической флеш-памяти, где требуется время для нагрева и разгона частиц, новинка использует материалы с двумерной структурой и свойствами баллистического переноса. Это обеспечивает почти мгновенный набор скорости без задержки, что открывает возможности для создания более эффективных систем хранения данных.

Среди потенциальных применений — упрощение компьютерной архитектуры за счёт объединения памяти и логики в одном компоненте, что может сделать устаревшую многоуровневую систему хранения ненужной. Для пользователей это означает возможность запускать мощные ИИ-модели локально, без необходимости использовать облачные вычисления.

Технология уже была опубликована в журнале Nature 641, где авторы описали принцип действия и будущие шаги по интеграции. В планах команды — масштабировать разработку до десятков мегабит в течение трёх-пяти лет, после чего начать сотрудничество с промышленными партнёрами. Лицензирование технологии должно помочь внедрить её в реальные продукты и ускорить развитие отрасли.



Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#учёные
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
19
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
3
Права на фильм "Кончится лето" выкупила американская компания
+
Ударный беспилотник Lumberjack с реактивным двигателем способен поражать цели на расстоянии 320 км
+
OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
1
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
2
Sony Xperia 1 VII протестирован в Geekbench с чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ
+
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
Свежие изображения Android 16 демонстрируют масштабные изменения пользовательского интерфейса
+
Asus выпустила обновление для ROG Ally и ROG Ally X добавляющее поддержку AMD Fluid Motion Frames 2
+
Испанские предприниматели проявляют интерес к возвращению на российский рынок
+
Casio анонсировала скелетонизированные часы G-Shock GBX-100S с металлическим безелем
8
Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era показали героев и юнитов фракции «Лесной союз»
2
Трамп заявил, что Samsung планирует «крупные инвестиции» в США
+
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
Сатья Наделла заявил, что Microsoft стала «ведущим издателем» игр на Xbox и PlayStation
+
Обновление KB5055627 для Windows 11 версии 24H2 ускоряет работу Проводника
+
Samsung Galaxy S25 Edge с корпусом 5.85 мм, Snapdragon 8 Elite и 200-Мп камерой дебютирует 13 мая
+

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
+
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
238
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
2
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
6
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
33
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
8
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
2
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
12
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
1

Сейчас обсуждают

swr5
08:09
Не надо сгущать краски и постить тут душераздирающие картинки. Линус пока никого не убил и не сжег.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
swr5
08:07
В мире Линукс немного все не так. Там все принадлежит тебе. Если ты взял что-то оно уже твое - пользуйся, развивай, изменяй и т.п., т.е оглядываться не надо.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Даня Завьялов
08:05
Хз, где ты такое увидел, я нигде не писал, что "FHD после апскейлеров это и есть 4к" Я писал, что апскейл с 1080 до 4к будет выглядеть лучше, чем нативные 1080, а это тупо факт, хз как с этим можно с...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Даня Завьялов
07:58
Хз, никогда не слышал) 1063 и 1066 - да, так разделяют иногда 3гиговая 1060 тоже из под пера китайцев вышла, вряд ли такая планировалась сразу
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Дмитрий Вахрушев
07:48
Как-то раз пришла Обнова 24h2, по итогу ошибка драйверов, монитора, Bluetooth, проблемы с мышкой и клавой, откатился на 23h2 и о чудо, всё работает как надо. Железо актуальное
Microsoft признала проблему с обновлением до Windows 11 24H2 после установки апрельского апдейта
Валерий Ананов
07:45
Работать не пробовал? Сейчас даже мигранты меньше чем за 60к на 2-2 не работают
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Валерий Ананов
07:43
Копиум нищука, который продолжает сидеть на фул ашди потому, что 50% стима такие-же нищуки на фул ашди с картами типа 1050 или 2060 Монитор ему выбрать тяжело, дебил натуральный
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
ebatoryi
07:18
тренировать будут киевского призрака.
США поставят Украине учебно-тренировочные F-16 и оборудование к истребителям на сумму $310,5 млн
Евгений Шрайнер
06:56
Ну так тогда надо отказаться от того же астра Линукс?)
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Cowboy Huggies
06:54
А у меня 7 и 8, есть еще 10, 10 будет еще долго будет жить, нет никакого смысла качать 11.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем