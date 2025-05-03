Новинка от G.Skill открывает новые возможности для высокопроизводительных систем и ИИ-вычислений

Компания G.Skill анонсировала новую память DDR5-8400 CL44 ёмкостью 128 ГБ (в двух модулях по 64 ГБ), которая была показана в действии на тестовой плате ASUS ROG Crosshair X870E APEX и процессоре AMD Ryzen 9 9950X3D. Это стало возможным благодаря использованию высокоскоростных чипов SK Hynix, что позволило достичь частоты 8400 МГц при сохранении стабильности работы.

Ранее высокая пропускная способность памяти часто сочеталась только с небольшими объемами модулей. Теперь же пользователи могут одновременно получить и сверхбыструю передачу данных, и внушительный объём оперативной памяти. Такое решение может быть полезным для разработчиков ИИ, специалистов по машинному обучению, профессиональных дизайнеров и других пользователей, которым нужны ресурсы для сложных вычислений.

Тестирование проводилось с помощью утилиты MemtestPro, что подтверждает работоспособность планок на заданных частотах. Среди ключевых задач, где такая память найдёт применение — обработка изображений в высоком разрешении, моделирование, научные расчёты и другие проекты, требующие как больших массивов данных, так и скорости их обработки.