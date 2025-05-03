Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Kiwi Ears представила наушники с семью драйверами и четырьмя технологиями звучания
Новинка предлагает широкий диапазон частот, низкое искажение и открытую акустическую конструкцию

Компания Kiwi Ears официально выпустила новую модель внутриканальных наушников под названием Septet. Устройство разработано для ценителей качественного звука, которые ищут глубины в детализации и баланса между различными частотными диапазонами. В каждой чашечке используется семь драйверов: один динамический, четыре балансных якорьковых, один микропланарный и один пьезоэлектрический (PZT). Такая конфигурация позволяет добиться более точного воспроизведения музыки по сравнению с предыдущими моделями.

Для разделения сигналов применяется сложная пассивная кроссоверная система из пяти полос, а также трёхканальная акустическая конструкция. Это обеспечивает равномерное распределение звуковых волн и снижает уровень искажений.

Настройка звучания выполнена таким образом, чтобы подчеркнуть мощные низкие частоты без потери контроля, естественную середину и мягкие высокие тональности, которые не утомляют при длительном прослушивании.

В основе басовой составляющей — 10-мм динамический драйвер, способный передавать низкие частоты до 8 Гц. Он работает в паре с пассивными и акустическими фильтрами, что делает звук плотным, но при этом чистым. Средние и верхние средние частоты обеспечиваются четырьмя балансными арматурными драйверами, каждый из которых имеет собственную настройку. Это позволяет точно передавать вокал и инструментальные партии, сохраняя их детализацию и прозрачность.

Особенностью модели стал обновлённый микропланарный излучатель (MPT), отвечающий за сверхвысокие частоты. Он поднимает чёткость звука, позволяя охватить диапазон до 30 кГц. Дополнительно внедрён пьезоэлектрический PZT-драйвер, который усиливает воздушность и расширяет стереобазу, делая звук более объёмным и реалистичным.

Конструкция предусматривает открытый тип корпуса, что положительно влияет на звуковое поле и делает его более живым. Кабель выполнен из бескислородной меди OCC с двумя вариантами окончания — 3.5 мм и 4.4 мм. Также стоит отметить чувствительность в 95 дБ при импедансе 15 Ом, что делает устройство совместимым даже с портативными источниками.

Стоимость новинки составляет $269. Наушники уже доступны через официальный сайт и авторизованных реселлеров. Для тех, кто ищет профессиональное качество звука в компактном форм-факторе, Septet становится одним из интересных вариантов на рынке Hi-Fi аудиоустройств.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#kiwi ears
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
19
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
3
Права на фильм "Кончится лето" выкупила американская компания
+
Ударный беспилотник Lumberjack с реактивным двигателем способен поражать цели на расстоянии 320 км
+
OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
1
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
2
Sony Xperia 1 VII протестирован в Geekbench с чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ
+
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
Свежие изображения Android 16 демонстрируют масштабные изменения пользовательского интерфейса
+
Asus выпустила обновление для ROG Ally и ROG Ally X добавляющее поддержку AMD Fluid Motion Frames 2
+
Испанские предприниматели проявляют интерес к возвращению на российский рынок
+
Casio анонсировала скелетонизированные часы G-Shock GBX-100S с металлическим безелем
8
Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era показали героев и юнитов фракции «Лесной союз»
2
Трамп заявил, что Samsung планирует «крупные инвестиции» в США
+
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
Сатья Наделла заявил, что Microsoft стала «ведущим издателем» игр на Xbox и PlayStation
+
Обновление KB5055627 для Windows 11 версии 24H2 ускоряет работу Проводника
+
Samsung Galaxy S25 Edge с корпусом 5.85 мм, Snapdragon 8 Elite и 200-Мп камерой дебютирует 13 мая
+

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
+
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
238
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
2
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
6
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
33
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
8
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
2
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
12
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
1

Сейчас обсуждают

swr5
08:09
Не надо сгущать краски и постить тут душераздирающие картинки. Линус пока никого не убил и не сжег.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
swr5
08:07
В мире Линукс немного все не так. Там все принадлежит тебе. Если ты взял что-то оно уже твое - пользуйся, развивай, изменяй и т.п., т.е оглядываться не надо.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Даня Завьялов
08:05
Хз, где ты такое увидел, я нигде не писал, что "FHD после апскейлеров это и есть 4к" Я писал, что апскейл с 1080 до 4к будет выглядеть лучше, чем нативные 1080, а это тупо факт, хз как с этим можно с...
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Даня Завьялов
07:58
Хз, никогда не слышал) 1063 и 1066 - да, так разделяют иногда 3гиговая 1060 тоже из под пера китайцев вышла, вряд ли такая планировалась сразу
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Дмитрий Вахрушев
07:48
Как-то раз пришла Обнова 24h2, по итогу ошибка драйверов, монитора, Bluetooth, проблемы с мышкой и клавой, откатился на 23h2 и о чудо, всё работает как надо. Железо актуальное
Microsoft признала проблему с обновлением до Windows 11 24H2 после установки апрельского апдейта
Валерий Ананов
07:45
Работать не пробовал? Сейчас даже мигранты меньше чем за 60к на 2-2 не работают
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Валерий Ананов
07:43
Копиум нищука, который продолжает сидеть на фул ашди потому, что 50% стима такие-же нищуки на фул ашди с картами типа 1050 или 2060 Монитор ему выбрать тяжело, дебил натуральный
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
ebatoryi
07:18
тренировать будут киевского призрака.
США поставят Украине учебно-тренировочные F-16 и оборудование к истребителям на сумму $310,5 млн
Евгений Шрайнер
06:56
Ну так тогда надо отказаться от того же астра Линукс?)
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Cowboy Huggies
06:54
А у меня 7 и 8, есть еще 10, 10 будет еще долго будет жить, нет никакого смысла качать 11.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем