Новинка предлагает широкий диапазон частот, низкое искажение и открытую акустическую конструкцию

Компания Kiwi Ears официально выпустила новую модель внутриканальных наушников под названием Septet. Устройство разработано для ценителей качественного звука, которые ищут глубины в детализации и баланса между различными частотными диапазонами. В каждой чашечке используется семь драйверов: один динамический, четыре балансных якорьковых, один микропланарный и один пьезоэлектрический (PZT). Такая конфигурация позволяет добиться более точного воспроизведения музыки по сравнению с предыдущими моделями.

Для разделения сигналов применяется сложная пассивная кроссоверная система из пяти полос, а также трёхканальная акустическая конструкция. Это обеспечивает равномерное распределение звуковых волн и снижает уровень искажений.

Настройка звучания выполнена таким образом, чтобы подчеркнуть мощные низкие частоты без потери контроля, естественную середину и мягкие высокие тональности, которые не утомляют при длительном прослушивании.

В основе басовой составляющей — 10-мм динамический драйвер, способный передавать низкие частоты до 8 Гц. Он работает в паре с пассивными и акустическими фильтрами, что делает звук плотным, но при этом чистым. Средние и верхние средние частоты обеспечиваются четырьмя балансными арматурными драйверами, каждый из которых имеет собственную настройку. Это позволяет точно передавать вокал и инструментальные партии, сохраняя их детализацию и прозрачность.

Особенностью модели стал обновлённый микропланарный излучатель (MPT), отвечающий за сверхвысокие частоты. Он поднимает чёткость звука, позволяя охватить диапазон до 30 кГц. Дополнительно внедрён пьезоэлектрический PZT-драйвер, который усиливает воздушность и расширяет стереобазу, делая звук более объёмным и реалистичным.

Конструкция предусматривает открытый тип корпуса, что положительно влияет на звуковое поле и делает его более живым. Кабель выполнен из бескислородной меди OCC с двумя вариантами окончания — 3.5 мм и 4.4 мм. Также стоит отметить чувствительность в 95 дБ при импедансе 15 Ом, что делает устройство совместимым даже с портативными источниками.

Стоимость новинки составляет $269. Наушники уже доступны через официальный сайт и авторизованных реселлеров. Для тех, кто ищет профессиональное качество звука в компактном форм-факторе, Septet становится одним из интересных вариантов на рынке Hi-Fi аудиоустройств.



