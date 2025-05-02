Компания больше не будет обслуживать мобильные устройства. Обновление сервиса и поддержка компьютерных программ будут отключены.

Южнокорейская компания LG официально заявила о скором прекращении обслуживания своих смартфонов. Серверы, через которые пользователи могли скачивать обновления прошивки, будут отключены 30 июня 2025 года. Также перестанет работать программа LG Bridge для ПК, которая позволяла управлять телефоном через подключение по USB, создавать резервные копии и восстанавливать данные.





Хотя LG официально вышла из мобильного бизнеса в 2021 году, какое-то время после этого компания продолжала поддерживать свои устройства, такие как LG Wing. Однако последние апдейты для этих моделей были выпущены давно, и теперь, спустя несколько лет, южнокорейский производитель окончательно завершает этот этап. Это стало ещё одним шагом к полному сворачиванию мобильного направления, которое больше не входит в планы компании.

Для владельцев старых моделей это значит, что возможность обновить систему или синхронизироваться с компьютером будет доступна лишь до конца июня. После этой даты ни один официальный инструмент уже не сможет взаимодействовать с устройствами. Это особенно важно для тех, кто всё ещё использует LG Wing и другие модели — им рекомендуется провести все необходимые действия с обновлениями заранее.

Также стоит отметить, что LG Bridge, приложение для связи телефона с ПК, перестанет функционировать полностью. Оно позволяло не только обновлять прошивку вне зависимости от операционной системы, но и управлять содержимым устройства. Теперь же, без активных серверов, его возможности станут чисто локальными, без возможности загрузки новых версий программного обеспечения.

Это решение можно считать логичным завершением истории LG в сфере смартфонов. После выхода из рынка компания постепенно сворачивает инфраструктуру, связанную с мобильными продуктами. Таким образом, LG ставит точку в своём участии в этом сегменте, оставив после себя лишь воспоминания и небольшое количество поклонников, продолжающих использовать оставшиеся устройства.