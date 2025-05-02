Новинка от JBL предлагает расширенные возможности подключения и улучшенное качество звука

Компания JBL начала продажи новых флагманских наушников Tour One M3 Smart Tx. Устройства доступны по цене $399 через официальный магазин бренда и Amazon. Особенностью модели стал съёмный передатчик Smart Tx, который позволяет подключаться к разным устройствам — от ноутбуков с USB-C до авиационных систем развлечений через 3.5-мм разъём. Передатчик также поддерживает технологию Auracast, предназначенную для беспроводной передачи звука на несколько совместимых устройств одновременно.

В комплекте предусмотрен сенсорный интерфейс на передатчике, что упрощает настройку и сопряжение. Наушники поддерживают Bluetooth с кодеком LDAC, обеспечивающим высокое качество передачи аудио, хотя и не полностью без потерь. Для шумоподавления используется восемь микрофонов, предлагающих режимы Ambient Aware и TalkThru, которые помогают контролировать уровень окружающего звука и временно приглушать музыку для общения.

Ёмкость аккумулятора заявлена на уровне до 70 часов работы без активного шумоподавления и до 34 часов при включённом ANC. Однако время автономной работы самого передатчика ограничено 18 часами, что может быть критично при длительных путешествиях. Также предусмотрена возможность управления через мобильное приложение, где можно настраивать параметры звучания и функциональности.

Tour One M3 получили классический дизайн охватывающих наушников с мягкими амбушюрами и металлической конструкцией оголовья. Подключение возможно как через USB-C, так и проводом с разъёмом 3.5 мм. Новинка продолжает традицию JBL по созданию качественных аудиоустройств с широкими возможностями использования.