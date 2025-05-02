Saber Interactive прекращает продажи игры, оставляя доступной для тех, кто уже приобрёл копию.

Компания Saber Interactive официально подтвердила, что игра Evil Dead: The Game больше не будет доступна в цифровых магазинах. Модель была удалена из Steam и Xbox Store, после того как ранее исчезла из Epic Games Store и PlayStation Store. Причиной стало решение издателя завершить торговлю проектом, который полностью зависит от онлайн-серверов.

Тем не менее, пользователи, которые уже приобрели игру, могут продолжать пользоваться ею без ограничений. Серверы останутся активными, позволяя игрокам проходить кампанию и взаимодействовать друг с другом. В своём заявлении представители Saber Interactive поблагодарили сообщество за годы поддержки — как старых фанатов, так и тех, кто присоединился позже.

Разработчик Boss Team Games прекратил выпускать обновления ещё в 2023 году, а также отменил план по портированию на Nintendo Switch. Теперь окончательное исчезновение с полок становится логичным шагом, учитывая, что проект не предусматривает автономный режим. Это делает игру недоступной для новых покупателей, но сохраняет возможность играть тем, кто уже владеет копией.