Утечка раскрывает конструктивные особенности профессиональных видеокарт от NVIDIA

В сети появилась информация о возможном дизайне видеокарты NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Фотографии, опубликованные на китайском форуме Chiphell, демонстрируют новую компактную версию печатной платы, которая, как полагают эксперты VideoCardz, будет использоваться в не-Max-Q исполнении этой модели. Ранее уже упоминалась версия Max-Q с удлинённой платой, предназначенная для рабочих станций.

Расположение компонентов на плате напоминает подход, применяемый в GeForce RTX 5090 Founders Edition — в частности, используется двухсторонняя установка модулей памяти GDDR7. Это позволяет эффективнее распределять тепло и упрощает размещение чипа в ограниченном пространстве корпуса. Также стало известно, что Leadtek начала добавлять информацию о предстоящих продуктах на свои сайты, что указывает на близость их выхода.

Официальные рендеры NVIDIA показали внешний вид профессиональных видеокарт нового поколения. Они выполнены в более строгом стиле по сравнению с игровыми Founders Edition, что соответствует стилю оборудования для профессионального использования. Видео- и фотоматериалы, выложенные участниками Chiphell, содержат данные, которые обычно находятся под соглашением о неразглашении, и могут быть связаны с будущими анонсами компании.

Пока официальных данных о дате выхода или характеристиках новых видеокарт нет, но утечки продолжают поступать. Это говорит о том, что интерес к семейству Blackwell остаётся высоким, особенно в сегменте рабочих станций и ИИ-вычислений.