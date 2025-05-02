Новые тарифы на китайские товары заставили компанию пересмотреть логистику и доступность продукции

Под влиянием новых торговых пошлин, которые могут достигать 145%, компания 8BitDo столкнулась с трудностями при доставке своей продукции в США. Как выяснили независимые источники, включая издание Polygon, заказы на товары, отсутствующие на складе в Америке, не принимаются. В ходе проверки было установлено, что при попытке оформления заказа система выводит предупреждение о невозможности отправки на указанный адрес.

Особенностью ситуации стало то, что никаких уведомлений об этом нет на страницах отдельных товаров или в разделах сайта. Пользователь узнаёт о запрете только на этапе оплаты, когда уже добавил продукт в корзину. При этом некоторые устройства всё ещё доступны через сторонние площадки, например Amazon, где, к примеру, можно приобрести Retro Mechanical Keyboard C64 Edition, хотя на официальном сайте она недоступна для отправки в США.

Повышение тарифов уже неоднократно вызывало изменения в политике других брендов, таких как Framework, который сначала также ограничил поставки, но позже вернул возможность доставки после получения исключения от правительства. Однако 8BitDo пока не может рассчитывать на аналогичное решение. Такое положение дел создаёт неопределённость среди американских покупателей, которым приходится искать альтернативные способы получения товаров.

Эта ситуация — часть более широкой проблемы, связанной с экономическими мерами, затрагивающими китайский импорт. Подобные изменения уже коснулись Nintendo Switch 2 и других электронных устройств. Издание Gamers Nexus также провело исследование, в котором показало, как новые условия влияют на рынок компьютерных комплектующих в США. Компаниям приходится либо поднимать цены, либо приостанавливать продажи, чтобы избежать убытков.