Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Ubisoft может добавить в Assassins Creed Shadows кооператив и PvP-режимы
Файлы игры указывают на возможное появление мультиплеера в последующих обновлениях

В ходе анализа файлов официального сайта Assassins Creed Shadows независимые исследователи обнаружили упоминания о мультиплеере, PVP-картах и зонах для тренировок. Эти данные могут свидетельствовать о том, что Ubisoft изначально рассматривала возможность внедрения сетевых режимов. В частности, появились предположения, что новая система Animus Hub могла быть разработана с учётом поддержки совместной игры.

Однако в недавнем видео, опубликованном на YouTube, где рассказывается о планах студии на первый год после релиза, ни один из анонсов не касался многопользовательских режимов. Тем не менее, в разделе контентных обновлений фигурировали так называемые «специальные коллаборации» и анонс новых Animus-материалов. Ранее в Сети уже ходили слухи о том, что игра может получить кооперативный режим, напоминающий Unity, а также конкурентные схватки, как в Black Flag.

Тем не менее, нельзя исключать, что найденные строки — всего лишь остаточные данные от более ранних этапов разработки, когда идея мультиплеера ещё находилась в стадии рассмотрения. Известно, что путь к запуску проекта был непростым: игру переносили дважды, меняли стратегию выхода, что само по себе говорит о серьёзных изменениях в концепции продукта.

Пока официальных заявлений со стороны Ubisoft нет, и сложно сказать, реализован ли будет мультиплеер в будущих апдейтах или же останется только в теории. Однако активность в коде сайта и наличие скрытых ссылок на соответствующие карты дают основание полагать, что студия действительно работала над этим направлением.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ubisoft
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA выпустила стабильный драйвер GeForce Game Ready 576.28
6
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
7
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
3
Права на фильм "Кончится лето" выкупила американская компания
+
Ударный беспилотник Lumberjack с реактивным двигателем способен поражать цели на расстоянии 320 км
+
Финансовые эксперты рекомендуют россиянам иметь запас средств на 6–12 месяцев в 2025 году
2
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
2
OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
1
Sony Xperia 1 VII протестирован в Geekbench с чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ
+
BMW M3 получит шестицилиндровый двигатель нового типа
+
NVIDIA представила игровой комплект DOOM: The Dark Ages с видеокартами GeForce RTX 50
+
Clair Obscur: Expedition 33 демонстрирует достойную производительность на Radeon RX 580 и GTX 1060
4
Свежие изображения Android 16 демонстрируют масштабные изменения пользовательского интерфейса
+
Ошибка Windows 7 вызывала 30-секундную задержку при входе в систему с однотонным фоном
+
Asus выпустила обновление для ROG Ally и ROG Ally X добавляющее поддержку AMD Fluid Motion Frames 2
+
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
ASUS представила видеокарту Radeon RX 9070 GRE ATS Megalodon
+
Обновление KB5055627 для Windows 11 версии 24H2 ускоряет работу Проводника
+
Сатья Наделла заявил, что Microsoft стала «ведущим издателем» игр на Xbox и PlayStation
+
Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era показали героев и юнитов фракции «Лесной союз»
2

Популярные статьи

"Дыхание шторма", "Клинер", "Прах": обзор новых фильмов (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
2
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
186
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
6
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
8
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
3
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
2
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
7
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
+

Сейчас обсуждают

Каспер
18:19
Ну нахер это ты. что сменил аватар знаю по причине пожизненного банана.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
rombell
18:18
Ну а я пользуюсь с 21го в городе. Прекрасный телефон. Купил более новую модель специально в походы.
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
Ненавижу Bernigan'a
18:17
Забанили,он клон чужого акка использовал,и тебя забаним.ты не сомневайся.Китя -каспер.А про левые акки твоя неуемная фантазия голубца (члена клуба Проткнутые Голубчики :))
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Ненавижу Bernigan'a
18:17
Добавим.еще не вечер
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Фельдшер
18:14
Что не смог передать пендосам Геринг, смог передать его бандеро-еврейский брат, в обмен на свою. Зеля превзошёл учителя! Надеюсь зеле яд в камеру не передадут и мы под пивко с попкорном насладимся ...
WP: оценка Трампа о запасах минералов на Украине в триллионы долларов может быть ошибочной
Ненавижу Bernigan'a
18:12
Согласен,интересная статья и прочитал до конца,думал что со всем зоопарком сталкивался на 7 сокете ,ан нет,этот не встречал.
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
Каспер
18:08
Не за банили. а ты с левых акков пожаловался. Слишком много берешь на себя.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Кызахстанчево
18:06
лучшая антиреклама принимать поздравления от политических трупов.
Президент Франции поздравил разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 с успехом
Baron_05
17:55
Просто скажут, что привезём, но через год.
АвтоВАЗ подтвердил возможность заказа автомобилей Lada в базовой комплектации по РРЦ
Мятный Леденец
17:53
Пару часов назад, теперь они в баньке опять будут друг другу булки намыливать, любимое их занятие. Надо туда ещё к ним Берни с пробочкой отправить.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем