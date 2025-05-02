Файлы игры указывают на возможное появление мультиплеера в последующих обновлениях

В ходе анализа файлов официального сайта Assassins Creed Shadows независимые исследователи обнаружили упоминания о мультиплеере, PVP-картах и зонах для тренировок. Эти данные могут свидетельствовать о том, что Ubisoft изначально рассматривала возможность внедрения сетевых режимов. В частности, появились предположения, что новая система Animus Hub могла быть разработана с учётом поддержки совместной игры.

Однако в недавнем видео, опубликованном на YouTube, где рассказывается о планах студии на первый год после релиза, ни один из анонсов не касался многопользовательских режимов. Тем не менее, в разделе контентных обновлений фигурировали так называемые «специальные коллаборации» и анонс новых Animus-материалов. Ранее в Сети уже ходили слухи о том, что игра может получить кооперативный режим, напоминающий Unity, а также конкурентные схватки, как в Black Flag.

Тем не менее, нельзя исключать, что найденные строки — всего лишь остаточные данные от более ранних этапов разработки, когда идея мультиплеера ещё находилась в стадии рассмотрения. Известно, что путь к запуску проекта был непростым: игру переносили дважды, меняли стратегию выхода, что само по себе говорит о серьёзных изменениях в концепции продукта.

Пока официальных заявлений со стороны Ubisoft нет, и сложно сказать, реализован ли будет мультиплеер в будущих апдейтах или же останется только в теории. Однако активность в коде сайта и наличие скрытых ссылок на соответствующие карты дают основание полагать, что студия действительно работала над этим направлением.