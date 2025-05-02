В новых утечках показаны возможные улучшения камер Xperia 1 VII.

Sony готовит к выпуску Xperia 1 VII, который придет на смену прошлогодней модели, сохранив при этом схожие габариты с незначительными изменениями в размерах.

Анализ утечек изображений позволяет предположить серьезную модернизацию фотосистемы смартфона. В частности, японское издание Sumaho Digest обнаружило признаки увеличенного перископного модуля для телефотокамеры, а также возможные улучшения в ультраширокоугольной камере.

Технические характеристики, просочившиеся через FCC, указывают на минимальные изменения в размерах корпуса - устройство станет на 0,5 мм шире и на 0,2 мм толще предшественника. Однако более длинный блок камер свидетельствует о серьезных внутренних изменениях оптической системы.

Среди других ожидаемых нововведений - процессор Snapdragon 8 Elite, который должен обеспечить заметный прирост производительности и энергоэффективности. При этом Sony пока сохраняет молчание относительно точных сроков презентации, хотя аналитики предполагают анонс уже в следующем месяце.