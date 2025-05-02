Новая функция Virtual Game Card в Nintendo Switch позволяет делиться играми с другими пользователями.

Компания Nintendo выпустила обновление 20.0.0 для своей консоли Switch, введя функцию Virtual Game Card. Этот функционал появился одновременно с инструментом GameShare, который, вероятно, призван упростить переход к грядущей Switch 2.

Новая система позволяет владельцам консолей делиться цифровыми играми через семейные группы Nintendo. Для этого необходимо выбрать игру в специальном меню Virtual Game Card и нажать "Одолжить участнику семейной группы". Однако есть существенные ограничения - одновременно можно брать только одну игру на срок не более двух недель.

Тестирование показало, что для первоначальной настройки требуется локальное соединение между консолями, но в дальнейшем управление виртуальными картриджами возможно через интернет. Важное уточнение - игра может быть активна только на одной консоли одновременно, что решает проблему параллельного использования одних и тех же лицензий.

Эксперты предполагают, что эти нововведения не только расширяют возможности текущей модели Switch, но и готовят почву для беспроблемного запуска Switch 2 в июне. Особый интерес вызывает функция GameShare, которая, вероятно, полноценно заработает только с новой консолью.