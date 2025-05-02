Ayaneo подтвердила скорый выход Pocket S2.

Компания Ayaneo официально подтвердила скорый выход портативной игровой консоли Pocket S2. По заявлению генерального директора компании Чжан Ао, устройство появится в продаже уже в мае 2025 года, хотя точная цена пока не раскрывается.

Новинка станет одним из первых устройств на базе процессора Snapdragon G3 Gen 3, который обещает существенный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Консоль получила 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440p, увеличенную батарею и джойстики с эффектом Холла для более точного управления.

Предыдущая модель Pocket S стартовала с цены 339 долларов, поэтому эксперты предполагают, что новинка может стоить в диапазоне 400-500 долларов. Особенностью устройства станет собственная программная экосистема, разработанная Ayaneo.