Новинка получит спортивный стиль, защиту от ударов и водонепроницаемость до 20 бар.

Компания Casio анонсировала новую ограниченную серию часов G-Shock GA-2100 в сотрудничестве с американским брендом Ron Herman. Эта модель ориентирована на любителей активного образа жизни и выполнена в стиле, связанном с серфингом. Старт продаж намечен на 10 мая в Японии, а поставки начнутся к 20 числу того же месяца. Цена составляет ¥23 100 (около $162). Ранее совместные коллаборации этих брендов также были посвящены спортивной тематике.

GA-2100 обладает ударопрочной конструкцией Carbon Core Guard и способна выдержать погружение на глубину до 200 метров. Корпус изготовлен из смолы и карбона, что обеспечивает прочность при относительно лёгком весе. На задней крышке гравируется логотип Ron Herman, а циферблат украшен белыми акцентами, неоновым покрытием и чёрным оформлением дисплея. Белая подсветка LED и функция автоматического смещения стрелок делают показания легко читаемыми даже в темноте.

Часы имеют комбинированный интерфейс: аналоговые стрелки дополнены небольшим цифровым экраном с тёмным фоном и светлыми символами. Левый циферблат отображает день недели, есть возможность выбора часового пояса для 48 городов. Также предусмотрены секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта с диапазоном 24 часа и пять ежедневных будильников. Производитель указывает, что батарея рассчитана примерно на три года работы. Хотя серия выпускается как эксклюзивная, точное количество доступных экземпляров пока не уточняется.