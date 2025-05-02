Новый компактный компьютер получил обновлённые характеристики и стильный интерфейс.

Компания XDO Tech официально выпустила новое поколение мини-компьютера Pantera 2. Устройство построено на базе мобильных процессоров AMD, включая модель Ryzen 8840U и другие чипы из линейки Ryzen 7. В отличие от предыдущей версии, новый ПК имеет квадратную форму с RGB-панелью на крышке и встроенный OLED-дисплей на боковой стороне. Этот экран может отображать время, температуру процессора, уровень загрузки ЦП и другую информацию.

Модель Apex оснащена 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, её стартовая цена составляет около $569. Также доступны более бюджетные варианты: Neo, Elite, Pro и Star — с процессорами Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H, Ryzen 7 7735U и Ryzen 7 7840U соответственно, начиная с отметки ~$339.

Все версии Pantera 2 не имеют дискретной видеокарты, но разработчики предусмотрели возможность расширения за счёт внешнего GPU-модуля Boostr. Он предлагается в составе специальных наборов All-Star Pack вместе с моделями Pro, Star или Apex по цене от $939.

Аппаратная платформа обеспечивает поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также порт HDMI 2.1, сетевой интерфейс Gigabit LAN, слот для карт microSD и два порта USB-C (один из которых соответствует стандарту 4.0). Для охлаждения предусмотрены вентиляционные отверстия на задней панели и сверху.