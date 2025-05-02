Oppo Find X9 Pro может лишиться ключевой особенности предыдущей модели/

Компания Oppo, только недавно представившая линейку Find X8, уже готовит изменения для следующего поколения флагманов. По данным инсайдера Digital Chat Station, модель Find X9 Pro может лишиться одной из главных особенностей текущей серии — двойной перископической камеры.

В последние годы Oppo делала акцент на уникальных возможностях зуммирования своих смартфонов, что выделяло их среди конкурентов вроде iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Однако в Find X9 Pro, который ожидается осенью с чипсетом MediaTek Dimensity 9500, вероятно, будет использоваться тройная камера вместо квадрокамерной системы предшественника.

Согласно утечке, устройство сохранит основные и сверхширокоугольные модули, но получит только одну перископическую камеру с 200-мегапиксельным сенсором. Хотя логичным выбором выглядит датчик Samsung ISOCELL HP9, уже используемый в флагманах Vivo и Xiaomi, Oppo может предпочесть более новое решение для дополнительного конкурентного преимущества.

Пока остается неясным, как отсутствие двойного зума повлияет на позиционирование Find X9 Pro на рынке премиальных смартфонов. Официальных комментариев от Oppo на этот счет пока не поступало.