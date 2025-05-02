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ddr22
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
Новый бюджетный 85-дюймовый телевизор получил Google TV и поддержку Dolby Vision

Американский ритейлер Best Buy начал продажи новой модели телевизора TCL серии Q5K с диагональю 85 дюймов. Устройство позиционируется как доступная альтернатива выпущенной в 2024 году модели 85Q550F, сохраняя многие характеристики предшественника, но получая существенное обновление программной платформы.  

Телевизор построен на 4K LED-матрице с частотой обновления 60 Гц и прямой LED-подсветкой. Производитель оснастил его QLED-технологией для насыщенной цветопередачи, функцией сглаживания движения Motion Rate 240 и поддержкой современных стандартов HDR, включая Dolby Vision и HDR10+. Главным отличием от предыдущей версии стала замена Fire TV на платформу Google TV с доступом к популярным стриминговым сервисам и поддержкой голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.  

В оснащение входят три HDMI-порта (один с eARC), LAN-разъем и USB-A. Беспроводные возможности обеспечивают Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2 с поддержкой технологии Google Chromecast. Телевизор получил тонкую металлическую рамку и встроенную акустику с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X.  

Стартовая цена новинки составляет 749,99 долларов при заявленной рекомендованной стоимости 1199,99 долларов.

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