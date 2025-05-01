Разработчики Returnal представили патч для PS5 Pro к 4-летию игры

Финская студия Housemarque отметила четырехлетие своего хита Returnal специальным обновлением для PlayStation 5 Pro. Патч увеличивает разрешение игры в 2,5 раза по сравнению с базовой версией на PS5. Изначально Returnal использовала реконструкцию изображения с 1080p до 4K, но теперь, вероятно, выводит нативный 4K-сигнал.

Returnal, созданная на Unreal Engine 4, стала настолько успешной, что Sony приобрела студию Housemarque. Игра получила высокие оценки критиков за инновационный геймплей и продуманную механику roguelike.

Несмотря на успех, разработчики не планируют сиквел. Вместо этого они работают над новым научно-фантастическим проектом Saros, который сохранит элементы roguelike, но добавит постоянное прогрессирование между сессиями. Релиз Saros ожидается в следующем году эксклюзивно для PS5.