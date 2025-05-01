В преддверии пятой годовщины запуска Valorant стартует новая глава.

В рамках подготовки к пятилетнему юбилею Valorant, которое состоится 2 июня, начнётся третья глава игры. Вместе с ней появится новая система боевого пропуска, включающая тематические карточки, посвящённые самым значимым событиям за историю проекта.

Среди бесплатных достижений — специальные иллюстрации, связанные с прошлыми обновлениями: карта "Пять лет: дуэлянты", "Пять лет: месть Сайфера" и "Не остановить меня". Эти элементы призваны подчеркнуть эволюцию игры и её основных персонажей.

Руководитель проекта Anna Donlon поделилась размышлениями о том, как изменилась сама игра и игровое сообщество с момента запуска. Она также отметила, что команда активно работает над решением проблем, которые существовали на протяжении всего времени. Детали этих изменений будут раскрыты в ближайшие недели. Особое внимание будет уделено балансу способностей, что может повлиять на игровой процесс.

Кроме того, участники могут рассчитывать на продолжение диалога между игровым офисом и сообществом. Разработчики намерены быть более открытыми и регулярно делиться информацией о будущих правках, включая те, что направлены на улучшение игровой механики.