Memoriapolis выходит в финальной версии с расширенными эпохами и скрытыми задачами.

После восьми месяцев открытой разработки в режиме раннего доступа, стратегия Memoriapolis официально дебютировала в версии 1.0. Проект от студии 5PM Studio предлагает игрокам строить город поэтапно — от древних времён до эпохи промышленной революции. Благодаря обновлению, количество исторических этапов увеличилось с трёх до пяти, а последняя эпоха содержит дополнительную цель — создание легендарной коллекции, которая поможет получить титул истинного архитектора.

В игре предстоит развивать население, следить за изменениями в архитектуре, внедрять новые технологии и управлять политическими процессами внутри города. Новый трейлер демонстрирует, как территория проходит через четыре основные эпохи, прежде чем достичь завершающего этапа. Студия призывает внимательных игроков находить скрытые подсказки, чтобы максимально полно раскрыть потенциал своего мегаполиса.

Ценовая политика остаётся лояльной: стоимость релизной версии соответствует раннему доступу, а в дополнение к этому действует 10% скидка в течение двух недель после выхода. В этот период жители Великобритании смогут приобрести игру за £18.89, игроки из еврозоны — за €22.05, а пользователи в США — за $22.49. Такое решение было принято с целью сделать игру доступной для максимального количества пользователей.