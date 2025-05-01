Мощный полностью модульный БП от SilverStone поддерживает новые стандарты ATX и PCIe

Компания SilverStone анонсировала на своём сайте новую модель блока питания — HELA 2500Rz с мощностью 2500 Вт.

Это полностью модульное решение, соответствующее современным стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.0. Устройство было представлено в рамках Computex в прошлом году и уже успело привлечь внимание необычным сочетанием высокой мощности и относительно компактных размеров.

Размеры блока составляют 200x150x86 мм, при весе впечатляющих 4.16 кг. HELA 2500Rz оснащён одним +12V каналом, выдающим до 208.3 Ампер, что обеспечивает суммарную мощность 2500 Вт. Напряжение +3.3 V и +5 V в сумме дают 120 Вт.

Для безопасности предусмотрены все основные защиты: от перегрузки по току и напряжению, короткого замыкания, перегрева и избыточной мощности.

Блок питания получил Cybenetics Platinum сертификацию, что говорит о стабильной и экономичной работе даже при максимальной нагрузке. Плотность энергии составляет почти 970 Вт на литр объёма, что делает его одним из самых производительных среди современных решений. Система охлаждения включает 135-мм вентилятор с задержкой отключения после выключения, что помогает более эффективному охлаждению при выключении компьютера.

Все конденсаторы внутри японского производства, что гарантирует долгий срок службы. Модульная конструкция третьего поколения позволяет менять кабели под нужды конкретного пользователя.

Однако точная стоимость и сроки выхода пока не сообщаются. Учитывая цену предыдущей версии (HELA 2050R), можно ожидать ценника выше $600 или €500.