Компания поддерживает технологическое лидерство и устойчивую прибыльность

Seagate Technology Holdings plc. представила финансовые результаты за третий фискальный квартал, завершившийся 28 марта 2025 года.

Оборот компании составил $2.16 млрд, что позволило достичь высоких показателей прибыли на акцию по не-GAAP — $1.90, что находится на верхней границе прогнозируемого диапазона.

Глава Seagate Дэйв Мосли отметил, что компания продолжает расти благодаря улучшению внутренних процессов и благоприятной рыночной конъюнктуре в сегменте массового хранения данных. По его словам, ключевым фактором остаётся развитие технологии HAMR, которая помогает удовлетворять спрос со стороны крупных облачных клиентов. Несмотря на текущие макроэкономические вызовы, руководство выражает уверенность в устойчивости бизнес-модели и перспективах роста в 2025 году и далее.

За отчётный период Seagate получила $259 млн денежного потока от операционной деятельности и $216 млн свободного денежного потока. Из этих средств $152 млн было направлено на выплату дивидендов акционерам. Компания также сократила долг на $536 млн, доведя общую сумму задолженности к концу квартала до $5.1 млрд. На момент окончания отчётного периода объём наличных и их эквивалентов составил $814 млн.

Совет директоров одобрил выплату квартального дивиденда в размере $0.72 на акцию. Выплаты будут произведены 8 июля 2025 года акционерам, зарегистрированным на дату 25 июня. Будущие решения о дивидендах будут зависеть от финансового состояния компании, результатов деятельности и других факторов, которые будут учитываться на момент принятия решений.

В отношении прогноза на четвёртый квартал 2025 года компания ожидает доход на уровне $2.4 млрд (±$150 млн), а не-GAAP прибыль на акцию должна составить около $2.40 (±$0.20). Эти оценки основаны на текущих предположениях и могут быть скорректированы в зависимости от внешних условий, включая изменения в торговой политике и другие факторы, влияющие на рынок.

Дополнительная информация, включая детализацию финансовых показателей, доступна на официальном сайте инвестора Seagate.