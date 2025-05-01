Несколько моделей материнских плат компании удостоены признания за выдающийся дизайн и технологии

Компания GIGABYTE, известная своими решениями в области материнских плат, видеокарт и иных компьютерных комплектующих, удостоена премии IF Design Awards 2025. Эта международная награда отмечает высокий уровень исполнения, функциональности и дизайнерского подхода в созданных продуктах.

Среди лауреатов — серия B650E AORUS STEALTH ICE, которая стала первой в мире белой материнской платой с обратными разъёмами. Такая конструкция позволяет значительно упростить сборку системного блока, улучшает циркуляцию воздуха и создаёт более аккуратный внешний вид внутри корпуса.

Для профессиональных пользователей была отмечена модель Z890 AERO G, разработанная специально под нужды создателей разнообразного сетевого контента. Она оптимизирована для сложных задач, таких как трёхмерное моделирование и видеомонтаж, обеспечивая стабильную работу с ресурсоёмкими приложениями.

Ещё одной победительницей стала TRX50 AI TOP — материнская плата для рабочих станций с Socket sTR5, созданная с учётом требований к масштабируемости и производительности. Платформа ориентирована на работу с нейросетями, обучением моделей искусственного интеллекта и высокопроизводительными вычислениями.

Особое внимание привлекла модель Z890 AI TOP, которая предлагает пользователям возможность тонкой настройки ИИ прямо на Рабочем Столе. Решение отличается современным интерфейсом, расширенными возможностями подключения периферии и удобством при самостоятельной сборке.