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ddr22
Dell анонсировала серию ноутбуков 16 Plus с процессорами AMD Ryzen AI 300
Ноутбуки Dell 16 Plus получили современный дизайн и мощные компоненты

Компания Dell пополнила ассортимент новыми моделями ноутбуков серии 16 Plus, оснащённых новейшими процессорами AMD Ryzen AI 300. Хотя официальной презентации не было, устройства уже появились на сайте производителя. Внешне новинка выделяется алюминиевым корпусом в оттенке Ice Blue, при этом рамки экрана и подставка для рук выполнены из пластика. Толщина составляет 16,99 мм, вес — 1,83 кг, что делает устройство удобным как для мобильного, так и для офисного использования.

Внутри установлен 8-ядерный процессор Ryzen AI 7 350 с NPU мощностью 50 TOPS, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X 16 или 32 ГБ и SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. Есть также более доступная версия с чипом Ryzen AI 5 340, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

Дисплей диагональю 16 дюймов имеет соотношение сторон 16:10, разрешение 1920x1200, яркость 300 нит, поддержку сенсорного управления и технологию снижения синего света ComfortView. Клавиатура с подсветкой включает цифровую клавиатуру и специальную кнопку для запуска Copilot.

Несмотря на компактность, устройство предлагает широкий набор портов: два USB-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, один USB-A, HDMI и разъём для наушников. Для беспроводного подключения используется Wi-Fi 7 MediaTek MT7925 и Bluetooth. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 64 Вт·ч и зарядное устройство мощностью 65 Вт через разъём Type-C. Также присутствует фронтальная камера Full HD, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Realtek SoundReal, а встроенный сканер отпечатков пальцев совмещён с кнопкой включения.

Стоимость старшей модели с 16 ГБ памяти составляет $999.99 (версия с 32 ГБ обойдётся в $1,199.99), а младшая версия с Ryzen AI 5 оценена в $849.99. Все модели уже доступны к покупке.

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