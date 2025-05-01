Новый компьютер от GIGABYTE сочетает игровые возможности с поддержкой искусственного интеллекта

GIGABYTE анонсировала запуск нового высокопроизводительного ПК AI TOP 100 Z890, предназначенного как для требовательных игр, так и для работы с искусственным интеллектом. Модель стала доступна на рынках США и Канады. Система построена на основе процессора Intel Core Ultra 9 285K, материнской платы Z890 AI TOP и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090, что обеспечивает производительность как в игровых, так и в вычислительных задачах.

В состав системы входит 128 ГБ оперативной памяти DDR5 с технологией D5 Bionic Corsa, быстрый SSD AORUS Gen 4 7300, а также специализированный кэширующий накопитель ёмкостью 320 ГБ, разработанный специально для обработки больших объёмов данных. Для эффективного охлаждения используется жидкостная система WATERFORCE II и усиленный корпус AC500G ST AI TOP, поддерживающие стабильную работу даже под максимальной нагрузкой.

Для управления ИИ-процессами предусмотрен фирменный софт AI TOP Utility — удобное приложение, позволяющее настраивать модели машинного обучения, создавать датасеты, следить за обучением нейросетей в режиме реального времени и проверять полученные результаты. Программа поддерживает расширение вычислительных возможностей через Thunderbolt или Ethernet, что делает решение подходящим как для домашних пользователей, так и для профессиональных разработчиков.

Эта сборка ориентирована на геймеров, разработчиков, исследователей и энтузиастов, которые хотят получить готовое оборудование, способное справляться с самыми сложными задачами. Полные технические характеристики и дополнительная информация доступны на официальном сайте компании.