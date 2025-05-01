Новый флагманский чип для Galaxy может быть изготовлен на передовом производстве Samsung

Согласно новым данным, Qualcomm ведёт переговоры с Samsung Foundry о выпуске процессора Snapdragon 8 Elite Gen 2 на базе усовершенствованного GAA-техпроцесса 2 нм. Это может стать важным шагом для южнокорейской компании, стремящейся упрочить свои позиции в сфере производства полупроводников после ряда неудач, связанных с низким выходом годных чипов на предыдущих технологических нормах.

Ранее ожидалось, что выпуск этих чипов будет полностью отдан на аутсорсинг к TSMC, которая уже выпустила пробные партии своих решений по техпроцессу 2 нм. Однако высокая стоимость услуг тайваньской компании заставила Qualcomm рассмотреть альтернативные варианты. По информации источников, обсуждение касалось именно изготовления новых мобильных процессоров для будущих моделей Galaxy, которые могут появиться во второй половине 2026 года.

Проектирование чипа должно завершиться во втором квартале 2025 года, а подготовку к массовому производству планируется начать в следующем году с завода S3 в Хвасонге. Ежемесячный объём выпуска составит около 1 000 12-дюймовых пластин, что составляет примерно 15% от текущего общего объема производства Samsung на техпроцессе 2 нм. Это указывает на относительно небольшой заказ, который пока не гарантирует долгосрочного сотрудничества.

Внутренние источники также отметили, что для Samsung такой контракт может стать возможностью вернуть доверие крупных клиентов и привлечь других игроков рынка. В официальном комментарии представители компании заявили, что не могут подтвердить информацию о заказах клиентов, поэтому дальнейшая судьба сделки остаётся под вопросом. Тем не менее, сам факт переговоров говорит о том, что Samsung продолжает активно работать над восстановлением своей репутации в индустрии полупроводников.