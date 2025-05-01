Ассортимент широкий: жидкостное охлаждение, воздушное и отдельные вентиляторы

В этом году компания Levelplay вернулась на международную выставку Computex с новыми решениями для охлаждения ПК. В ассортименте представлены готовые комплекты жидкостного охлаждения (AIO), воздушные кулера и вентиляторы, ориентированные на пользователей начального и среднего уровня. Все новинки выполнены с акцентом на надёжность, простоту использования и оригинальный дизайн.

Среди обновлений — модернизированные версии популярных моделей Combat CL240 и CL360, получившие индекс M2. Они отличаются улучшенной подсветкой ARGB на помпе, которая стала ещё ярче и является настраиваемой.

Также появилась модель Combat M2-LCD с 2,4-дюймовым экраном, на котором можно отображать системную информацию или собственные анимации.

Для тех, кто предпочитает максимальный контроль, предложена СЖО Combat Liquid 360 HUD, не требующая установки дополнительного ПО и настроек.

Новинкой сезона стала серия LVL — универсальная платформа систем жидкостного охлаждения, созданная с акцентом на баланс между производительностью и удобством. Устройства на её основе обеспечивают эффективное охлаждение процессора, работают тихо и подходят как для строгого офисного ПК, так и для яркого игрового проекта. Внутри — оптимизированная система потока и обновлённые компоненты, что положительно влияет на стабильность при высоких нагрузках.

Не остались без внимания и воздушные кулера. Модель LVL A4 представляет собой однобашенный кулер с четырьмя тепловыми трубками и встроенным вентилятором. Он сочетает простоту сборки и стильный внешний вид благодаря мягкой ARGB-подсветке. Кроме того, в разработке находится версия с шестью тепловыми трубками, рассчитанная на более мощные процессоры.

Дополняет линейку вентилятор LVL F120. Он выпускается в чёрном, белом и специальном «панда» исполнении. Устройство имеет открытую конструкцию с ARGB-лопастями, надёжный двигатель и удобное расположение проводов, что делает его практичным выбором для корпуса с подсветкой.