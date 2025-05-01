Сочетание ретро-дизайна и современных функций

Компания PowerA представила заключительный элемент из серии совместных с брендом PAC-MAN аксессуаров — Enhanced Wireless Controller для Nintendo Switch в специальном издании Neon Arcade. Этот официально лицензированный контроллер создан как для коллекционеров, так и для повседневного использования, объединяя ностальгический облик и улучшенные игровые функции.

Особенностью новинки стала технология Lumectra Ghost RGB LED, которая подсвечивает скрытый дизайн PAC-MAN в четырёх цветовых режимах, напоминая атмосферу классических аркад. Также в контроллере предусмотрены две программируемые кнопки, позволяющие менять настройки управления прямо во время игры без пауз.

Контроллер оснащён встроенной перезаряжаемой батареей, обеспечивающей до 10 часов автономной работы. В комплекте поставляется USB-C кабель длиной 3 метра для подключения и зарядки. Устройство поддерживает беспроводное соединение и сенсоры движения, что обеспечивает точное управление при игре на Nintendo Switch, Switch OLED и Switch Lite.

Эргономичный дизайн с текстурированной поверхностью и удобными аналоговыми стиками делает длительные игровые сессии комфортными. Контроллер уже доступен по цене около $64.99 / €69.99 / £59.99.

С выходом этой модели коллекция PAC-MAN x PowerA считается завершённой. В неё также вошли защитный чехол Retro Arcade для Nintendo Switch и специальное издание беспроводного контроллера для Xbox.