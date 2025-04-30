Эмуляция игр с Windows на смартфонах столкнулась с новыми проблемами

Проект Winlator, который позволяет запускать Windows-игры на устройствах с Android через использование Wine и Box86/Box64, был представлен в июне 2023 года. За это время он успел пройти значительный путь, став одним из самых удачных решений своего рода. Для корректной работы требуются мощные смартфоны и внешний контроллер, например Razer Kishi Ultra, что делает использование более реалистичным.

Однако недавно разработчик BrunoSX сообщил через GitHub-страницу проекта, что дальнейшее развитие Winlator приостанавливается. Причиной стали обвинения со стороны пользователей, которые предположили наличие вирусов в сборке. Разработчик категорически опроверг эти утверждения, подчеркнув, что перед каждым релизом файлы тщательно проверяются.

Такие ситуации не новы в мире мобильной эмуляции. В 2023 году аналогичная участь постигла AetherSX2 — эмулятор PlayStation 2, чьи разработчики оставили проект под давлением критики, угроз и непрекращающихся жалоб. Пользовательское сообщество тогда взяло его на вооружение и продолжило развитие силами NetherSX2.

В случае с Winlator ситуация пока остаётся открытой. Некоторые пользователи Reddit утверждают, что в установочных файлах эмулятора действительно были замечены подозрительные элементы. Также стоит учитывать, что проект не является полностью открытым, поэтому за его чистоту нельзя дать стопроцентную гарантию.

Хотя BrunoSX пока сделал паузу в работе над следующими версиями, есть надежда, что после разрешения конфликта разработка возобновится.