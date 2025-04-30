Игра Clair Obscure: Expedition 33 показывает приличную производительность на устаревшем железе

Компания Sandfall Interactive выпустила игру Clair Obscure: Expedition 33, которая быстро завоевала симпатии игроков и критиков. Проект отличается красивой графикой, интересным сюжетом и стратегическим геймплеем. На момент выхода она имеет 92 балла на Metacritic и оценку пользователей 9.7 из 10.

Однако в условиях современного рынка компьютерных комплектующих, где новое поколение видеокарт часто недоступно по рекомендованной цене, многие геймеры задались вопросом, как запустить проект на более старых системах. Официальные требования указывают минимальный уровень графики для GTX 1060 6 ГБ или RX 5600 XT 6 ГБ, а в качестве рекомендуемых приводятся RTX 3060 Ti или RX 6800 XT.

В тестировании от AMD APU Gaming была проверена производительность игры на доступных по старому железу: Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 6 ГБ. При разрешении 1080p и средних настройках графики обе видеокарты не смогли стабильно держать 30 кадров в секунду. Однако снижение качества до низких параметров позволило выйти за пределы 30 FPS, иногда даже на уровень около 40. Хотя картинка остаётся рваной, это даёт шанс проходить игру тем, кто не может позволить себе обновить GPU.



На удивление, в игре пока нет никакой поддержки FSR, что особенно важно для владельцев RX 580 и других карт AMD прошлого поколения. Согласно данным Steam Hardware Survey, только по RX 580 таких пользователей больше 960 тысяч. Включение FSR могло бы значительно улучшить опыт, но его отсутствие ставит их в заведомо проигрышное положение по сравнению с владельцами более новых конфигураций.



Clair Obscure: Expedition 33 в целом остаётся доступной для старых ПК, но для комфортного процесса авторы советуют рассмотреть вариант покупки видеокарты уровня RX 6600 за $220. Это позволит получить стабильные 60 FPS и выше без значительных просадок. Для тех же, кто всё ещё играет на GTX 1060 или RX 580, можно будет справиться с основными задачами, хотя придётся мириться с перепадами частоты кадров.