Новый компактный корпус для игрового ПК Tetra поступил в продажу заранее

Компания Thor Zone официально запустила предзаказ на линейку компактных корпусов Tetra ITX. Модели Tetra ITX R и S, анонсированные ещё в прошлом году, теперь стали доступны для заказа на сайте производителя. Базовая стоимость у белого корпуса стартует с €259 за версию S и €279 за R-модель.

Tetra S имеет размеры 348 × 334 × 79 мм, объём — 9 литров. Это делает его меньше оригинальной PlayStation 5, но чуть больше актуальной PS5 Slim. Tetra R немного крупнее — 358 × 375 × 95 мм, общий объём — 12.5 литра. За счёт увеличенных внутренних габаритов он позволяет устанавливать видеокарты серии GeForce RTX 5090, длина которых может достигать 13.9 дюймов. Версия S же более ограничена: здесь допустимы GPU длиной до 353 мм и толщиной не более 83 мм, а также кулеры ЦП высотой до 70 мм.

Корпус Tetra выполнен из металла и открывается посредством выдвижного механизма, что даёт свободный доступ к компонентам с четырёх сторон. Обе модели поддерживают материнские платы формата ITX, блоки питания SFX или ATX, а охлаждение обеспечивается двумя вентиляторами диаметром 60 мм (для S) или одним 120-миллиметровым вентилятором (для R). Вентиляционные отверстия на трёх сторонах помогают эффективно выводить горячий воздух и снижать температуру процессора и видеочипа.

В дополнение к базовой конструкции можно приобрести опциональные аксессуары: передняя панель из орехового дерева добавит €39, специальный удлинительный кабель PCIe обойдётся в €19, а RGB-хаб — в €29. Корпуса выпускаются в нескольких расцветках: белый, светло-серый, тёмно-серый, чёрный и зелёный.

Поставки новинки начнутся в августе. Таким образом, Tetra предлагает пользователям компактное решение для сборки мощного компьютера, которое подойдёт как для домашнего использования, так и для тех, кто ценит минималистичный подход без потери функциональности.



