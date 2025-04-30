Новые подробности о внешнем виде и функциях флагманского смартфона Oppo Reno14

Следующий смартфон серии Oppo Reno, который получит название Reno14, может выделиться внешне за счёт дизайна, напоминающего актуальные iPhone. Информация об этом поступила от известного инсайдера Digital Chat Station, а также была подкреплена изображением устройства, появившимся в Сети.

На представленном рендере видно, что модуль камеры на задней панели выполнен в форме треугольника — там расположены три основных объектива. Один из них заметно меньше двух других и находится в отдельной небольшой выпуклости под пустым кругом. Это вызвало предположения, что в более старшей версии может присутствовать четвёртый датчик.

Корпус новинки, как утверждается, изготовлен по технологии холодной обработки, а его центральная часть сделана из алюминиевого сплава. Благодаря этому устройство может быть достаточно тонким и приятным на ощупь.

Также ходят слухи, что в Reno14 или его модификациях появится Quick Button, аналогичный функциональной кнопке на новых iPhone. Кроме того, смартфоны должны получить плоские экраны, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт SuperVOOC и беспроводную зарядку через магнитные аксессуары. Однако точная дата выхода устройства пока неизвестна, как и информация о наличии дополнительных функций.