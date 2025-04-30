Следующий смартфон серии Oppo Reno, который получит название Reno14, может выделиться внешне за счёт дизайна, напоминающего актуальные iPhone. Информация об этом поступила от известного инсайдера Digital Chat Station, а также была подкреплена изображением устройства, появившимся в Сети.
На представленном рендере видно, что модуль камеры на задней панели выполнен в форме треугольника — там расположены три основных объектива. Один из них заметно меньше двух других и находится в отдельной небольшой выпуклости под пустым кругом. Это вызвало предположения, что в более старшей версии может присутствовать четвёртый датчик.
Корпус новинки, как утверждается, изготовлен по технологии холодной обработки, а его центральная часть сделана из алюминиевого сплава. Благодаря этому устройство может быть достаточно тонким и приятным на ощупь.
Также ходят слухи, что в Reno14 или его модификациях появится Quick Button, аналогичный функциональной кнопке на новых iPhone. Кроме того, смартфоны должны получить плоские экраны, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт SuperVOOC и беспроводную зарядку через магнитные аксессуары. Однако точная дата выхода устройства пока неизвестна, как и информация о наличии дополнительных функций.