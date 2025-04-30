Новая игра для Switch 2 показывает, на что способна консоль

Компания Nintendo представила новую игру — Donkey Kong Bananza, которая стала одним из первых проектов, демонстрирующих возможности обновлённой версии игровой приставки Switch 2. Издание Nintendo Magazine в своём специальном выпуске за 2025 год привело подтверждение того, что игра способна работать с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду даже в портативном режиме.

Для Switch 2 это важный шаг вперёд: экран увеличен до 7,9 дюймов, появилась поддержка HDR, а также улучшена графическая производительность. Игра выполнена в жанре трёхмерного платформера и выйдет 17 июля. Хотя Donkey Kong Bananza не является стартовой игрой для новой консоли, уже сейчас доступны её демо-версии.

Эксперты из Digital Foundry протестировали проект, но их испытания проводились преимущественно в режиме подключения к телевизору. В ходе тестирования удалось увидеть эффекты разрушаемого окружения, частицы света и пыли, которые добавляют визуальной динамики. При этом были замечены небольшие просадки в частоте кадров, что может вызвать вопросы о стабильности работы в портативном режиме.



В отличие от док-станции, где консоль способна выводить изображение в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, в мобильном режиме ограничения аппаратных средств приводят к снижению нагрузки на графический процессор. Тем не менее, Nintendo утверждает, что даже в таких условиях Donkey Kong Bananza остаётся комфортной для игроков вне дома.



Первые отзывы пользователей и тестировщиков в целом положительные. Однако некоторые отметили, что изобилие разрушений и активных визуальных эффектов временами мешает восприятию происходящего на экране. Дополнительно усложняет ситуацию поведение камеры, которая свободно перемещается вокруг действия, вызывая лёгкое чувство дезориентации.



Разработчики надеются, что после финальной оптимизации все технические проблемы будут решены, и игра сможет полностью раскрыть потенциал Nintendo Switch 2.