Новый ThinkCentre neo Ultra от Lenovo получит топовую видеокарту и мощный процессор

Компания Lenovo официально представила обновлённую версию своего мини-компьютера ThinkCentre neo Ultra. Анонс состоялся в Китае, где устройство позиционируется как конкурент Apple Mac Studio. В рамках обновления модель получила поддержку новых процессоров Intel Core Ultra и более производительные видеокарты.

В топовой комплектации новинка может укомплектовываться процессором Intel Core Ultra 9 285 и видеокартой NVIDIA RTX 5060 Ti с TGP 180 Вт. Это должно обеспечить заметный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Базовая версия оснащена неизвестным пока процессором серии Core Ultra 5 и видеокартой RTX 5060, а средняя — Core Ultra 7 и RTX 5060 Ti.

Объём оперативной памяти и накопителя для базовой и средней конфигураций составляет 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD соответственно. Конкретная модель накопителя — Crucial P310 ёмкостью 1 ТБ. Информация о характеристиках топовой сборки пока остаётся частично закрытой: точные данные о памяти и хранилище не раскрываются.

Стоимость базовой версии в Китае составит 14 999 юаней (примерно 2058 долларов США), а средней — 19 999 юаней (около 2744 долларов). Цены на флагманскую версию и возможность покупки устройства за пределами Китая пока не объявлены. Известно, что аппарат имеет компактный корпус объёмом 3.6 литра, блок питания на 300 Вт и поддержку дискретных NPU-карт.