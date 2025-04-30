Компания меняет стратегию и разрабатывает доступную версию своего смарт-шлема.

Слабые продажи флагманского смарт-шлема Apple Vision Pro вынудили компанию пересмотреть свои планы на сегмент смешанной реальности. По информации инсайдеров, в том числе известного журналиста Марка Гурмана, Apple активно работает над более доступной моделью — Vision Air, запуск которой может состояться уже к концу текущего года, а возможно — в первой половине 2026.



Первоначальная цель Apple с Vision Pro заключалась в демонстрации технологического превосходства: показать возможности дополненной реальности, привлечь разработчиков и создать экосистему приложений, задействующих сложные датчики, камеры и программное обеспечение. Однако высокая стоимость устройства серьёзно ограничила его доступность для массового пользователя. В связи с этим компания решила сосредоточиться на более бюджетном варианте, который должен стать ключом к популяризации технологии.

По имеющимся данным, новый Vision Air будет представлен как отдельная модель либо как полноценная замена Vision Pro. Точные детали позиционирования пока неизвестны. Также остаётся вопрос открытой ценовой политики. Если стоимость окажется конкурентоспособной, это может резко увеличить интерес со стороны потребителей.

Ожидается, что вместе с Vision Air могут появиться и другие устройства, включая вариант, ориентированный на подключение к Mac, для задач, требующих максимальной производительности и минимальной задержки.